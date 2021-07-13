Зеленський запропонував кандидатуру на пост глави МВС замість Авакова – його підтримали оплесками

Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду глави МВС. Колаж: "Сьогодні"

Після того як міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, до Верховної Ради на засідання фракції "Слуги народу" прибули президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

На посаду міністра Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського. Його пропозицію підтримали оплесками.

Голосування за призначення нового глави МВС відбудеться в п'ятницю, 16 липня, повідомив нардеп Олександр Качура.

Як розповіли сайту "Сьогодні" джерела у фракції "Слуги народу", заміну Арсену Авакову вибирають з двох кандидатів. Ймовірні кандидати – Денис Монастирський і Олександр Бакумов.

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Як сказала депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук в коментарі "Сьогодні", міністр внутрішніх справ Арсен Аваков міг подати у відставку після бесіди з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у червні глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив у тому, що до осені перестановок в уряді не планується, в тому числі не планувалася і відставка Авакова. Пізніше вже заступник голови МВС Антон Геращенко відзначав, що чутки про відставку міністра внутрішніх справ розпочалися 22 лютого 2014 року – за день до призначення. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито у Зеленського хочуть звільнити Авакова.

Сам же глава МВС раніше назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.