Телеведуча каналу "Наш" розплакалася у прямому ефірі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українська журналістка та телеведуча Ольга Веремій розплакалася у прямому ефірі телеканалу "Наш".

Це сталося на мітингу у Харкові – після інформації про те, що на телеканал накладено санкції РНБО, зазначає "Наш".

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"Я скажу членам РНБО, які ходили до нас на ефіри, які говорили, що ми хороші, чи не найкращі журналісти, з якими вони спілкувалися. Дякую", – сказала вона.

Також вона сказала, що "не розуміє, за що далі боротися".

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Що сталося

Сьогодні, 11 лютого, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО ввів санкції проти телеканалу "Наш"

"Зокрема, введено санкції проти компанії Наша Прага, "Наш 24", "Наш 365" (канал НАШ) та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка зареєстрована на Кіпрі в м. Лімассол", – сказав він.

Водночас ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв емоційно звернувся до президента України Володимира Зеленського після запровадження санкцій.

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"Я, Бог бачить, не хотів говорити багатьох речей і багато робити. Тепер я розумію, що я мушу. Володимире Олександровичу, це твоя остання помилка, і ми точно станемо твоїм вироком. Я, принаймні, для цього зроблю все", – заявив Мураєв в ефірі каналу "Наш".

Хто така Ольга Веремій

Ольга Веремій – українська журналістка, телеведуча. Працює ведучою політичного шоу "Марафон" на телеканалі "Наш".

Закінчила медіа школу "Інтера" та Вищу школу Media & Production за спеціальністю "Ведучий інформаційних програм". Здобула досвід кореспондента на телеканалі "Інтер". У 2019-2020 роках – ведуча новин на радіо "Шансон", "POWER.FM", "DJ.FM" та "Бізнес Радіо". З 2020 працює на телеканалі "Наш".

Ольга Веремій. Фото – facebook.com/sklepiukolga.

Нагадаємо, два тижні тому Українська правда повідомила, що СБУ готує документи для внесення до списку санкцій телеканала "НАШ". Як розповідають джерела видання, вже певний час СБУ фіксує випадки "антиукраїнської пропаганди на каналі та готує подання до РНБО".

За даними ЗМІ, СБУ проводила та перевірку на предмет контактів з російською агентурою екснардепа Євгена Мураєва, який у 2021 році передав управління телеканалом "НАШ" трудовому колективу.

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