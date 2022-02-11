Телеведущая канала "Наш" расплакалась в прямом эфире

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Украинская журналистка и телеведущая Ольга Веремий расплакалась в прямом эфире телеканала "Наш".

Это произошло на митинге в Харькове – после информации о том, что на телеканал наложены санкции СНБО, отмечает "Наш".

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"Я скажу членам СНБО, которые ходили к нам на эфиры, которые говорили, что мы хорошие, чуть ли не лучшие журналисты, с которыми они общались. Спасибо", – сказала она.

Также она сказала, что "не понимает, за что дальше бороться".

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Что произошло

Сегодня, 11 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО ввел санкции против телеканала "Наш".

"В частности, введены санкции против компании Наша Прага, "Наш 24", "Наш 365" (канал НАШ) и компании, непосредственно являющейся владельцем всех этих компаний, которая зарегистрирована на Кипре в г. Лимассол", – сказал он.

При этом экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев эмоционально обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после введения санкций.

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"Я, Бог видит, не хотел говорить многих вещей и многое делать. Теперь я понимаю, что я должен. Владимир Александрович, это твоя последняя ошибка, и мы точно станем твоим приговором. Я, по крайней мере, для этого сделаю все", – заявил Мураев в эфире канала "Наш".

Кто такая Ольга Веремий

Ольга Веремий – украинская журналистка, телеведущая. Работает ведущей политического шоу "Марафон" на телеканале "Наш".

Окончила медиа школу "Интера" и Высшую школу Media & Production по специальности "Ведущий информационных программ". Получила опыт корреспондента на телеканале "Интер". В 2019-2020 годах – ведущая новостей на радио "Шансон", "POWER.FM", "DJ.FM" и "Бизнес Радио". С 2020 года работает на телеканале "Наш".

Ольга Веремий. Фото – facebook.com/sklepiukolga.

Напомним, две недели назад Украинская правда сообщила, что СБУ готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "НАШ". Как рассказывают источники издания, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи "антиукраинской пропаганды на канале и готовит представление в СНБО".

По данным СМИ, СБУ проводила и проверку на предмет контактов с российской агентурой экс-нардепа Евгения Мураева, который в 2021 году передал управление телеканалом "НАШ" трудовому коллективу.

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