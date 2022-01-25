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"Соромно і боляче": Зеленського розкритикували через подарунок на день народження

Павло Заяць
25 січня, 14:19
Президенту дали пораду, як правильно витрачати гроші на добрі справи

Володимир Зеленський святкує 44-й день нарождення

Президент України Володимир Зеленський 25 січня, на свій день народження, порадив охочим його привітати перерахувати кошти на благодійність – допомогти дитячим будинкам. Однак у людей, які займаються благодійністю, ця ідея викликала критику.

Зеленський просить грошей для дитячих будинків

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський цього року день народження не святкуватиме і проведе його на роботі.

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"Своїх друзів та колег він попросив не витрачати гроші на квіти та подарунки, а перевести їх на добрі справи. Якщо у когось є бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх – буде найкращим подарунком для президента України цього дня", – зазначив Никифоров.

Також він опублікував список дитячих будинків та реквізити для допомоги.

Сергій Нікіфоров / Фото: Офис Президента Украины

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що глава держави не прийматиме жодних подарунків. За словами Стефанчука, президент дасть номер картки для благодійності і охочі зможуть перевести туди гроші замість подарунка йому.

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"Це така попередня версія, якщо таке буде, я, безумовно, приєднаюся до такої благодійної акції", – додав він.

Руслан Стефанчук

Ідею Зеленського забракували

Ідея глави держави щодо допомоги дитячим будинкам несподівано не знайшла відгуку у благодійників. Натомість Зеленському порадили підтримати незаможні сім'ї, щоб діти цих людей не опинилися в дитбудинках.

Директор представництва благодійної організації "Надія та житло для дітей" Галина Постолюк побажала президенту "розумних та професійних людей у команді, щоб не було соромно та боляче від їхніх архаїчних порад та ініціатив".

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"Президент та його оточення вважають нормальним, що на 30-му році незалежності Україна має найбільший у Європі показник дітей, які ростуть в інтернатах. Не знають і не здогадуються, що інтернати мають згубний вплив на розвиток дітей, особливо у перші роки життя, тому що не чули про міжнародні та вітчизняні дослідження, про негативний вплив депривації, відсутність індивідуального догляду на розвиток мозку дитини", – пояснила вона.

За словами Постолюк, ніхто не підказав президенту, "скільки державних коштів (платників податків) виділяється на догляд за дітьми в будинках дитини і як вони витрачаються". Зокрема, бюджет одного з будинків дитини у Києві на 60 дітей 2021 року становив понад 40 млн. грн.

"Дітки", як називає дітей Сергій Никифоров, заслуговують на кращу долю і старт у житті, і це обов'язок держави сприяти реалізації права дитини на сім'ю. Чому б президенту не підтримати сім'ї з дітьми, які сьогодні ледве зводять кінці з кінцями, щоб упоратися зі своїми дітьми? Чому б не стати прикладом для інших можновладців, губернаторів – може, і вони б тоді трохи спустилися до дітей (не "діток")?" – наголосила Постолюк.

Співробітниця благодійної організації опублікувала статистику, згідно з якою перебування дітей до трьох років у будинках дитини завдає непоправної шкоди їхньому здоров'ю та розвитку. Зокрема, 89% таких дітей мають порушення розвитку, 58,6% – затримку зростання.

При цьому, за даними Постолюка, діти, які перебувають у будинках дитини невиправдано довго, не повертаються до рідних батьків і не влаштовуються в інші сім'ї.

Позицію Галини Постолюк підтримала голова правління в Українській мережі за права дитини Дар'я Касьянова, а також представниця організації "Надія та житло для дітей" Оксана Корсак.

Як святкував Зеленський минулого року

  • 2021 року глава держави також відмовився від подарунків на честь свого дня народження. Усіх бажаючих щось йому подарувати він попросив, щоб краще направили гроші лікарні у Кривому Розі – це був би для нього найкращий подарунок.
  • А народні депутати із фракції "Слуга народу" презентували йому книгу "Україна – козацька держава".

Раніше ми повідомляли, що у Мережі висміяли борди з вітаннями Зеленського.

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