Шарія екстрадують до України – джерело "Сьогодні"

Шарію видадуть Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія чекає екстрадиція.
"Екстрадиція Шарія відбудеться обов'язково. Зазвичай таке здійснюється в проміжку часу близько двох тижнів – місяця", – повідомили "Сьогодні" власні джерела.
У чому звинувачують Шарія
- У лютому 2021 року Анатолію Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Після цього він був оголошений у розшук. Сайт "Сьогодні" вже пояснював, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді.
- У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.
- У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.