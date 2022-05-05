Шарія екстрадують до України – джерело "Сьогодні"

Шарію видадуть Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія чекає екстрадиція.

"Екстрадиція Шарія відбудеться обов'язково. Зазвичай таке здійснюється в проміжку часу близько двох тижнів – місяця", – повідомили "Сьогодні" власні джерела.

У чому звинувачують Шарія