Шария экстрадируют в Украину – источник "Сегодня"

Шария выдадут Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Задержанного в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария ждет экстрадиция.
"Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель – месяца", – сообщили "Сегодня" собственные источники.
В чем обвиняют Шария
- В феврале 2021 года Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. После этого он был объявлен в розыск. Сайт "Сегодня" уже объяснял, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.
- В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.
- В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.