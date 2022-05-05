Шария экстрадируют в Украину – источник "Сегодня"

Шария выдадут Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Задержанного в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария ждет экстрадиция.

"Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель – месяца", – сообщили "Сегодня" собственные источники.

В чем обвиняют Шария