Секретні пакети роздали лише "слугам"? У Раді потролили план Стефанчука

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Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз висміяла заяву спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про те, що депутати мають секретний план дій на випадок "особливого періоду".

"Дивний коментар... Якісь пакети, які мають отримати з грифом "таємно"... Ні. Я, як представник "Європейської солідарності", можу сказати, що жодних пакетів не отримували. Те, що озвучив Стефанчук, є чи його особистою ініціативою", чи є якась акція, яка стосується лише представників монобільшості ("Слуги народу". – Ред.)", – сказала Фріз в ефірі телеканалу "Україна 24" .

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Секретний план Стефанчука

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент має план дій на випадок "особливого періоду" в Україні.

"Звичайно, ми готові до розвитку подій, встановлених законодавством України, зокрема, коли йдеться про випадки, коли може бути в Україні запроваджено особливий період. Я не називатиму, щоб зараз це не поширювалося у ЗМІ. Звичайно, план є", – сказав Стефанчук.

За його словами, "якщо не буде Інтернету, якщо зв'язок втрачається, депутати мають відповідні пакети".

"Вони під секретним режимом. Вони їх відкривають, і там написано, що робити, якщо поганий зв'язок: необхідно перше, друге, третє, коли збираємось у Верховній Раді, на якому місці. Це все прописано. Єдине, що це режим секретності, тому я не можу це коментувати", – зазначив речник ВР.

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