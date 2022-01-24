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Фільм Netflix допоможе зупинити Путіна – депутатам Ради підказали

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 січня, 17:10
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Віцеспікер зазначила, що в Україні необхідно відкинути внутрішньополітичні розбірки
У Верховній Раді закликали депутатів перейти до дій.
У Верховній Раді закликали депутатів перейти до дій. / Фото: Колаж: Сьогодні

На тлі загрози Російської Федерації віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала депутатам переглянути фільм від Netflix "Мюнхен: на порозі війни" як приклад, що потрібно об'єднатися навколо спільного ворога. 1939 року намагалися протистояти Гітлеру, а зараз українське суспільство має згуртуватися проти російського агресора.

Про це він заявила сьогодні на Погоджувальній раді депутатських фракцій, наголошується в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі Україна 24.

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"Попереду на нас чекають два напружені сесійні тижні. Ми зобов'язані використати цей час з максимальною користю для країни та громадян, враховуючи загрози, які зараз стоять перед Україною", – сказала віце-спікер.

Перехід до дій

"Від хороших патріотичних закликів і слів ми повинні нарешті перейти до дій. Як сказано в сучасному фільмі, який зараз щойно вийшов на Netflix – я раджу його подивитися – це "Мюнхен: на порозі війни", – "Ми не вибираємо часи , у яких живемо. Єдиний вибір, який ми маємо – якими діями відповідаємо на виклики", – розповіла Олена Кондратюк.

Віцеспікер ВРУ Олена Кондратюк, фото – сайт Верховної Ради

За її словами, в Україні необхідно внутрішньополітичні розбрати та зведення рахунків у боротьбі за рейтинги та владу відкинути далеко назад.

Що це за фільм?

Фільм "Мюнхен: на порозі війни" вийшов на Netflix 13 жовтня 2021 року.

В описі до фільму згадується, що у 1938 році Європа опинилася на порозі масштабних бойових дій, оскільки Німеччина планує напад на Чехословаччину.

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Фільм "Мюнхен: на порозі війни"

Колишні університетські друзі Г'ю Легат та Пауль фон Хартманн – співробітники урядів Великої Британії та Німеччини – відчайдушно намагаються запобігти початку Другої світової війни. Для цього вони вирушають до Мюнхена на нараду, де змушені переконати британського прем'єр-міністра Невіла Чемберлена у необхідності відповіді на дії Гітлера.

В Україні закликають до об'єднання проти Путіна

При цьому 22 січня на Київському безпековому форумі пройшов круглий стіл "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави".

Київський безпековий форум – facebook.com/ksfopenukraine/photos

Форум – це щорічний захід, де проводяться дискусії щодо актуальних питань національної безпеки України, безпеки в Європі, світі тощо. Сам президент та його команда на заході не були присутніми.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має переходити до наступальних дій для обстоювання своїх національних інтересів.

Президент вважає, що Україна має активніше діяти у протистоянні російській агресії.

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