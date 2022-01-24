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Злили військову таємницю? У Раді є депутатський бункер на тисячу людей

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 січня, 23:30
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Олег Ляшко розкрив деталі секретної будівлі часів СРСР
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні існує підземний комплекс, де можуть розміститися не лише депутати Верховної Ради, а й апарат.

Про це в ефірі програми "Час Голованова" телеканал "Україна 24" розповів лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

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"Я не знаю, можна про це розповідати чи ні – не пам'ятаю, чи є там гриф "Секретно". Я знаю, де це приміщення. Скажу загалом: це в таємному місці під землею, підземні бункери", – сказав він.

Підземний комплекс?

За словами Олега Ляшка, бункери повністю оснащені для проживання, перебування та роботи – не лише для депутатів, а й для апарату Верховної Ради.

"І навіть у бюджеті Верховної Ради є рядок "На мобілізаційні заходи", у тому числі на підтримку життєздатності цього підземного комплексу. Як у Гітлера, коли у нього ставка була "Вервольф", – розповів він.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко

Також Ляшко зазначив, що у комплексі можуть перебувати близько 1000 осіб:

"Це великий підземний комплекс, збудований за радянської влади на випадок ядерної війни. Там планувалося розміщення органів управління вищих органів влади УРСР – воно у спадок перейшло Україні. Це приміщення розглядається як запасний комплекс для роботи парламенту України".

Але розповідати більше про якісь деталі я не можу, бо думаю, що всі ці матеріали проходять під грифом "Секретно". Я проконсультуюсь із фахівцями та з'ясую. Якщо можна про це докладніше розповісти у наступній програмі, то я вам розповім.

Чи був бункер?

Також у програмі "Час Голованова" народний депутат Сергій Власенко заявив, що ніколи такого бункера не бачив.

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"Я вам так скажу. Я в українському парламенті вже 13,5 роки. Жодного такого бункера я не бачив. Якщо його колеги бачили, окей. Я не готовий із цим сперечатися – таких бункерів не бачив, і мені про це нічого не відомо. Якби я знав, що такий бункер є чи знав, що його нема, я б про це сказав", – сказав нардеп.

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко на Київському безпековому форумі заявив, що сьогодні немає нічого важливішого. єдності в умовах російської загрози, що нависла над Україною. Також він закликав українців до мобілізації та об'єднання зусиль для відображення агресії Росії.

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