Путін програв щодо України – з Кремля чується жалібне скиглення

За словами Швеця, Кремль отримав сильний удар із боку Китаю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Підготовлений пакет санкцій США, а також масові постачання озброєння до України справили враження у Кремлі.

Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 ексрозвідник КДБ СРСР Юрій Швець.

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"Жалібне скиглення"

"Зважаючи на все, Путін програв. В останні кілька днів, коли почалися масові постачання ракет та іншої техніки до України, коли почалося оточення країнами НАТО західного флангу РФ, навчання в Середземному морі, в районі Північної Атлантики, намічаються навчання в Арктиці, перекидання новітніх винищувачів F-35 на східний фланг НАТО... все це, певне, справило враження", – сказав він.

Екс-розвідник КДБ СРСР Юрій Швець. / Фото: Гордон

Також Швець додав до списку пакет санкцій, які підготували США:

"Все це привело до того, що Кремль затремтів. Десь 2-3 дні тому з Кремля через його підконтрольні ЗМІ та пропагандистів чується жалібне скиглення".

Китай та Байден

При цьому, за словами Швеця, Кремль отримав сильний удар з боку країни, на яку вони дуже сподівалися.

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"Я маю на увазі Китай – він дав просто удар під дих. 25 січня Сі Цзіньпін (глава КНР. – Ред.) провів відеоконференцію з лідерами країн Середньої Азії... Росію туди навіть не покликали. Сенс цієї конференції полягав у тому, що Китай бере ці країни собі під крильце – і Росія там ні до чого. Тобто Росія отримала удар із двох сторін – із заходу та південного сходу".

На його думку, все було б добре, якби не відбулася розмова президента України Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом.

"Навіть якби на цьому все завершилося, то теж нічого. Так би мовити, всередині коаліції можна було б усе залагодити і забути про неприємний осад. Але найбільша неприємність сталася в тому, що хтось із високопосадовців Офісу президента України повідомив і про це та, гадаю, спотворив зміст цієї розмови", – сказав він.

"Путіна розіграли"

За словами ексрозвідника, сам Володимир Путін не знає, що робити:

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"Для цього він повинен отримати вказівки від Сі Цзіньпіня, до якого він поїде на початку лютого. Ще буквально тиждень тому в Кремлі мали ілюзії, що Китай "з нами і нас підтримає" – вони виявилися неспроможними. Тобто Путіна розіграли. І стратегія, яку він може підтримувати... це, якщо називати речі політологічною мовою, політика "універсального спойлера". Тобто гадитиме, де зможе".

Що відомо про колишнього розвідника Швеця

Юрій Швець – радянський розвідник, майор КДБ з 1980 по 1990 рік, колишній кореспондент служби радянського державного інформаційного агентства ТАРС, пізніше – американський журналіст, блогер. Серед іншого, закінчив Академію зовнішньої розвідки, де навчався разом із президентом РФ Володимиром Путіним.

Також обіймав посаду у вашингтонській резидентурі Першого головного управління КДБ СРСР.

Нагадаємо, експерти заявили, що президент Росії Володимир Путін у конфлікті з Україною. робить ставку не на військову силу, а на дестабілізацію всередині української держави та на проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО

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