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У СNN показали, хто готовий зустріти Путіна під Києвом

Павло Заяць Павло Заяць
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1 лютого, 06:15
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Кореспондент побував на полігоні для добровольців під Києвом
Кореспондент CNN побував на навчаннях під Києвом
Кореспондент CNN побував на навчаннях під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

В очікуванні повномасштабної війни з Росією прості українці почали проводити навчання для відображення можливого нападу.

Кореспондент CNN побував на асфальтовому заводі біля Києва та показав, як відбуваються навчання на полігоні для цивільних осіб.

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Як зазначає кореспондент, на полігоні зібралося чимало журналістів, а також добровольців, озброєних у кращому разі дробовиками.

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Цивільні добровольці тренуються, щоб відобразити можливе російське вторгнення.

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"Ми маємо вирішальний момент для нашої країни, ми маємо реально великий ризик російського вторгнення, яке може статися незабаром... Усі цивільні мають бути готові", – розповів волонтер Сергій Чарник.

Ці люди вірять, що демократія в їхній країні є головним страхом для Володимира Путіна, який боїться вступу України до Євросоюзу та НАТО, йдеться у сюжеті.

"У путінській Росії всі російські громадяни повністю раби. Він (Путін. – Ред.) відчуває пастку, тому що українці подали поганий приклад росіянам та білорусам. Ми показуємо нашим сусідам, як кожен громадянин має вільно відстоювати свої громадянські та національні права", – заявив один із учасників навчань.

Загроза нападу Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке могла б використовуватись для вторгнення до України.

У свою чергу речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися до України.

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