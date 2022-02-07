Путін "кинув" Лукашенка – у Кремлі виправдалися за невиконану обіцянку

Олександр Лукашенко сподівався отримати високе звання від Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповів, чому російський лідер не нагородив білоруського диктатора Олександра Лукашенка військовим званням.

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"Звання не присвоїв тому, що Путін – президент Росії, а Лукашенко – президент і громадянин Білорусі. Це дві різні країни, і президент Росії не має права надавати військові звання у збройних силах інших держав", – сказав він.

Він також додав, що йому нічого не відомо про "спільне командування" чи об'єднання військ, у рамках якого президенти Росії та Білорусі могли б присвоювати один одному військові звання.

Лукашенко поскаржився Соловйову

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Під час інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що лідер Російської Федерації Володимир Путін обіцяв йому військове звання полковника.

"Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити або генеральську. Путін – полковник, обіцяв мені полковника присвоїти – досі не присвоїв", – сказав він.

У цьому ж інтерв'ю Лукашенко обіцяв, що Мінськ піде на спільні з Москвою воєнні дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі За його словами, можлива відповідь у вигляді ракетного удару "і не лише".

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Лукашенко останнім часом розговорився

Лукашенко заявляв, що Мінськ та Москва провели для України "червоні лінії". За його словами, у разі їхнього перетину Україна може отримати відсіч, причому Лукашенко погодився з Соловйовим, що це може бути ракетний удар і не лише.

Напередодні білоруський диктатор знову не залишив без уваги Україну і заявив, що наша країна не має шансів у війні з Росією та її союзниками. За його словами, Україна ніколи не воюватиме з Білоруссю, тому що ця війна триватиме ну максимум 3-4 дні. Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош у відповідь на це зазначив, що у разі удару російських військ по Україні з території Білорусі українські бійці перетворять їхнє життя на пекло.