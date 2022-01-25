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"Перетворимо на пекло ваше холуйське життя": Ярош пригрозив білорусам

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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25 січня, 14:20
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Політик закликав до протидії режиму Лукашенка
Дмитро Ярош (ліворуч) та білоруські військові (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Ярош (ліворуч) та білоруські військові (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній лідер "Правого сектора", радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявив, що у разі удару російських військ по Україні з території Білорусі українські бійці перетворять їхнє життя на пекло.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Друзі-білоруси! Для вас уже давно закінчилися "танці" та "мирна білоруська партизанка"... Вас вбивають, гвалтують, з вас знущаються... Ви – терпите... Може, достатньо? Тепер вас використовує Кремль як провокатори у війні з Україною... І ви за путінські інтереси гинутимете? Ми, українці, поважаємо і любимо білорусів. Але якщо удар по нас буде завдано з вашої території, ми перетворимо ваше "мирне" холуйське життя на пекло", – написав він.

Ярош додав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є "підстилкою" президента РФ Володимира Путіна.

"Ця придуркувата особина – Лукашенко, якого не можна назвати білорусом і який узурпував владу в нашій братській державі, є підстилкою іншого старого кремлівського маразматика – Путіна, зараз робить усе для того, щоб широкомасштабне вторгнення в Україну почалося з території Білорусі", – наголосив Ярош.

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Він також закликав білорусів до опору, протидії режиму Лукашенка, щоб не дозволити їхній країні стати плацдармом Росії для вторгнення в Україну.

Крім того, Ярош закликав скинути "свого старого пропутінського маразматика", який веде Білорусь до війни та ганьби.

"Інакше буде біда. Ми, українці, за свою свободу воюватимемо всіма доцільними методами та засобами… у тому числі при вторгненні з вашої території, та в Білорусі", – резюмував політик.

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Лукашенко зібрався воювати з Україною?

Напередодні самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що збирається стягнути на кордон з Україною білоруську армію. За його словами, це необхідно зробити для "захисту", оскільки українці нібито першими почали перекидати до південного кордону свої війська.

Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко / Фото: kremlin.ru

"Ми просто хочемо захистити наш південний кордон. А подібним політикам слід звернути увагу на концентрацію військ не лише на кордоні Латвії, Литви, Польщі, а й України. Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати війська. Не розумію навіщо", – сказав Лукашенко.

Російські війська вже у Білорусі

Військові РФ вже прибули на навчання "Союзна рішучість – 2022" до Білорусі. Так, російські винищувачі Су-35С відпрацюють польоти на максимальну дальність, посадку на місцеві аеродроми та спільну з білоруськими фахівцями

підготовку до польотів.

Військові РФ. Фото: Міноборони Росії
Військові РФ. Фото: Міноборони Росії

Також зазначається, що дії екіпажів відбудуться на полігонах "Доманівський", "Гозький", "Обуз-Ліснівський", "Брестський" та "Осиповичський", а також на окремих ділянках місцевості, розташованих на території Білорусі.

З боку Білорусі можуть і напасти

У Держдепартаменті США помітили підозрілі пересування російських військ у бік Білорусі, які нібито проходять під егідою регулярних спільних військових навчань.

"Вибір часу примітний і, звичайно, викликає побоювання, що Росія має намір розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб, можливо, атакувати Україну з півночі" , – йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: РБК
Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: РБК

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