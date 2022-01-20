Професійний провокатор! Арестович потрапив у компанію до бойовиків та зрадників

Арестович брав участь у актах гуманітарної агресії проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Склавши повноваження спікера ТКГ, Олексій Арестович потрапив до чорного списку бази сайту "Миротворець", де вже значиться велика кількість бойовиків, зрадників України та тих осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Професійний провокатор

"Професійний провокатор. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України. Дискредитація державних органів влади та управління", – йдеться у поясненні причин внесення його до бази.

Зазначається, що Арестович вчинив дії, спрямовані проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інші правопорушення.

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За що потрапив до чорного списку

Арестович неодноразово потрапляв у скандали через свої висловлювання та різкі заяви.

"Україні давно час би було не борсатися між 8 і 9 Травня між західними трактуваннями та російськими, а встановити свою історію перемоги у ВМВ".

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"Дятли, які сьогодні кричать, що "Зеленський неправильно хоче в НАТО. Ви вже забули, як учора кричали, що він "ватник і хоче в РФ"? Пацюки помийні".

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Також він називав зону АТО "курортом для хлопчиків".

"АТО – це великий курорт такий для хлопчиків, великий піонертабір. Там свято непослуху: вони вириваються від дружин, дітей і тещ туди, смажать м'ясо і живуть, як належить нормальному українському козаку, у степу. (…) Я не бачив там жодної людини, яка страждає", – сказав він.

Також Арестович заявляв що Україну слід перейменувати на Русь-Україну і що робота у цьому напрямі вже ведеться.

У вересні 2021 року Арестович і лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький влаштували перепалку в ефірі телеканалу "Україна 24", обізвавши один одного клоунами.

Також він у прямому ефірі вступив у суперечку з народним депутатом від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко. В результаті вона звинуватила його у сексизмі та покинула студію.

У грудні 2020 року Арестович "переплутав" російський фейк із офіційною інформацією.

Як звільнився Арестович

17 січня у коментарі 4 каналу оголосив про звільнення з посади позаштатного радника керівника Офісу президента України та з посади спікера української делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу. За словами Арестовича, наступної зустрічі ТКГ його вже не буде. Причиною звільнення за власним бажанням названо особисті причини. Незабаром він заявив, що рішення звільнитися з усіх офіційних посад виникло у нього спонтанно.

Олексій Арестович з 2014 року активно виступав у ролі військового та політичного оглядача. На радіо та телебаченні він активно коментував події навколо Донбасу.

Депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у своєму Facebook прокоментував рішення Арестовича щодо відставки. Він опублікував скриншот і підписав: "У битві за найвірнішого Мухтара переміг Лещенко".