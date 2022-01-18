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Втік від Зеленського! Арестовича не пошкодували після звільнення

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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18 січня, 05:50
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Народний депутат різко висловився про звільнення Арестовича з усіх посад у владі

Звільнення Олексія Арестовича з посад в Офісі президента та ТКГ прокоментував у програмі "Дежурні по країні" на телеканал "Україна 24" народний депутат Олексій Гончаренко.

"Був такий пан Арестович, ходив ефірами, і його вже немає. Він казав, що Зеленський – це жах. Потім він сказав, що все переплутав і Зеленський – це диво, і пішов на нього працювати. Зараз він заявив, що Зеленський порушив передвиборні обіцянки і пішов. Залишається там тільки Сергій Лещенко та Михайло Подоляк, поки платять зарплату", — заявив він.

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Також Гончаренко пожартував на ту саму тему на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував скріншот новини про звільнення Арестовича та підписав: "У битві за найвірнішого Мухтара переміг Лещенко".

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Звільнення Арестовича

Олексій Арестович розповів, що йде з посади позаштатного радника голови ВП Андрія Єрмака, а також з посади спікера Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Він додав, що це є неофіційна інформація.

За словами Арестовича, він йде за власним бажанням з особистих причин. Подробиць він не уточнив.

Раніше Арестович заявив у програмі "Романенко. Бесіди", що президент Володимир Зеленський порушив передвиборчі обіцянки, які стосувалися економічної свободи та гуманітарної політики.

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"У кого ми перетворилися? Бюрократія, довідки, протокол. Більшого удару собі не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити — "забюрократитися". Ми ж мали бути веселими хлопцями, які за народ помстяться олігрхам, всі розставлять, реформують країну... Де це все? Я з жахом побачив, якою кількістю з цієї команди сподобалося бути чиновниками", — розповів він.

Що відомо про Арестовича

/ Фото: Україна 24

  • Олексій Арестович з 2014 року активно виступав у ролі військового та політичного оглядача. На радіо та телебаченні він активно коментував події навколо Донбасу.
  • Також він відомий блогер, має майже 200 тисяч підписників на Facebook та майже 150 тисяч на Youtube.
  • 28 жовтня 2020 року голова делегації, перший президент України Леонід Кравчук призначив Олексія Арестовича на посаду спікера делегації України у ТКГ з Донбасу.
  • 1 грудня 2020 року Олексія Арестовича було призначено позаштатним радником голови Офісу президента України Андрія Єрмака зі стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

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