Погребували один одним? Чому Путін та Сі Цзіньпін не потиснули руки

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Глави Китаю та Росії, Сі Цзіньпін та Володимир Путін, не потиснули один одному руки під час особистої зустрічі в Пекіні. У Кремлі пояснили причини такого вчинку, повідомляє ТАРС.

Відмова від рукостискання на зустрічі – це прохання китайської сторони з метою уникнути ускладнень через коронавірус, розповів глава протоколу президента РФ Владислав Китаєв. Він запевнив, що у такому жесті немає жодної політики.

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"Наші китайські колеги попросили обійтися без рукостискань. Ми не побачили в цьому нічого кримінального. І погодилися на це. Президент знав про те, що не треба простягати руку голові КНР", – сказав Китаєв.

Зустріч у Пекіні

Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрілися у столиці Китаю, де проходить зимова Олімпіада-2022, 4 лютого. За підсумками зустрічі було випущено спільну заяву сторін.

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У документі, зокрема, йшлося, що Китай підтримує вимоги Росії щодо безпеки, висунуті на адресу США та НАТО.

"Китайська сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі... Обидві сторони виступають проти подальшого розширення НАТО", – йдеться у заяві.

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