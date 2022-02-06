Побрезговали друг другом? Почему Путин и Си Цзиньпин не пожали руки

Владимир Путин и Си Цзиньпин / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Главы Китая и России, Си Цзиньпин и Владимир Путин, не пожали друг другу руки при личной встрече в Пекине. В Кремле объяснили причины такого поступка, сообщает ТАСС.

Отказ от рукопожатия на встрече — это просьба китайской стороны с целью избежать осложнений из-за коронавируса, рассказал глава протокола президента РФ Владислав Китаев. Он уверил, что в таком жесте нет никакой политики.

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"Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатий. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР", — сказал Китаев.

Встреча в Пекине

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в столице Китая, где проходит зимняя Олимпиада-2022, 4 февраля. По итогам встречи было выпущено совместное заявление сторон.

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В документе, в частности, говорилось, что Китай поддерживает требования России по поводу безопасности, выдвинутые в адрес США и НАТО.

"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе... Обе стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО", — говорится в заявлении.

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