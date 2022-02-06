Обіцяв – роби! Лукашенко поскаржився Соловйову на "забудькуватого" Путіна

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що президент Росії Володимир Путін не дав йому звання полковника.
"Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити чи генеральську. Путін – полковник, обіцяв мені полковника надати – досі не надав", – сказав Лукашенко в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову.
Той поставив питання, як президент іншої держави може бути полковником російської армії.
"Ну і що? Це ж моя проблема, а не ваша! Пообіцяв – роби!" – заявив Лукашенко.
На репліку Соловйова, що Лукашенко служив не в російській армії, а в радянській, той відповів:
"Вона була і російська, і білоруська. Надай мені звання полковника Радянської армії. Ми йому (Путіну – Ред.) потім дамо звання генерала".
Що ще казав Лукашенко
Самопроголошений глава Білорусі у тому ж інтерв'ю обіцяв, що Мінськ піде на спільні з Москвою воєнні дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі За його словами, можлива відповідь у вигляді ракетного удару "і не тільки".
"Ми намалювали "червоні лінії". Наступав на "червону лінію" – отримуй!" – заявив він.
Також він заявив, що Україна не має шансів у війні з Росією та її союзниками.
"Ця війна триватиме ну максимум 3-4 дні. Там не буде кому воювати проти нас. Ті, кого показують з автоматами дерев'яними, як вони тренуються, так ми зараз із тобою вийдемо у сусідню залу і знімемо на телефон тренування. І як трохи запахло, Володя Зеленський настрахався: "Хлопці, хлопці…" – сказав білоруський диктатор.
Військові навчання у Білорусі
- У лютому Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу.
- У Міністерстві оборони Білорусі розкрили план військових навчань спільно з російськими військами. На навчаннях умовні держави Північна Федерація та Республіка Полісся протистоятимуть агресивним західним країнам, названим Нярис, Поморія та Клопія.
- У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом для можливої агресії проти України. Лукашенко ж заявляє, що навчання мають оборонний характер.