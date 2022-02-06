Обіцяв – роби! Лукашенко поскаржився Соловйову на "забудькуватого" Путіна

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що президент Росії Володимир Путін не дав йому звання полковника.

"Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити чи генеральську. Путін – полковник, обіцяв мені полковника надати – досі не надав", – сказав Лукашенко в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Реклама

Той поставив питання, як президент іншої держави може бути полковником російської армії.

"Ну і що? Це ж моя проблема, а не ваша! Пообіцяв – роби!" – заявив Лукашенко.

На репліку Соловйова, що Лукашенко служив не в російській армії, а в радянській, той відповів:

Реклама

"Вона була і російська, і білоруська. Надай мені звання полковника Радянської армії. Ми йому (Путіну – Ред.) потім дамо звання генерала".

Що ще казав Лукашенко

Самопроголошений глава Білорусі у тому ж інтерв'ю обіцяв, що Мінськ піде на спільні з Москвою воєнні дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі За його словами, можлива відповідь у вигляді ракетного удару "і не тільки".

Реклама

"Ми намалювали "червоні лінії". Наступав на "червону лінію" – отримуй!" – заявив він.

Також він заявив, що Україна не має шансів у війні з Росією та її союзниками.

"Ця війна триватиме ну максимум 3-4 дні. Там не буде кому воювати проти нас. Ті, кого показують з автоматами дерев'яними, як вони тренуються, так ми зараз із тобою вийдемо у сусідню залу і знімемо на телефон тренування. І як трохи запахло, Володя Зеленський настрахався: "Хлопці, хлопці…" – сказав білоруський диктатор.

Військові навчання у Білорусі