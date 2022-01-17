Не дарма ширилися чутки? Порошенко порадив Зеленському закінчувати з наркотиками

Володимир Зеленський (ліворуч) та Петро Порошенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у приміщенні Печерського суду Києва дав чинному президентові Володимиру Зеленському провокаційну пораду.
"Припиніть вживати наркотики. Тому що ваші дії абсолютно неадекватні", – сказав політик, коментуючи засідання суду.
Порошенко та Зеленський вже якось здавали тест на наркотики
У квітні 2020 року тоді ще кандидати у президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Причому лідер "Євросолідарності" здавав для аналізу ще сечу та волосся.
За результатами тестів наркотичних речовин у обох не було виявлено.
Зеленський насправді щось вживає?
Глава Офісу президента Володимира Зеленського у 2019-2020 роках Андрій Богдан в інтерв'ю Наташі Влащенко, яка прямо запитала, чи вживає глава держави наркотики, відповів, що поки він працював на Банковій, ніколи не бачив, щоб гарант щось вживав. Водночас Богдан зазначив, що все-таки є натяки на дивний стан Зеленського, згадавши про якісь фізіологічні зміни.
Про наркотики Богдан говорить після 24-ї хвилини
У партії Зеленського нюхають кокаїн?
Заступниця головного редактора видання "Страна" Світлана Крюкова повідомила, що у Верховній Раді серед депутатів "Слуги народу" буяє наркоманія – нюхають кокаїн.
"Є дилери, через яких встановили споживачів кокаїну. І найцікавіше, що цей кокаїн передається у білих конвертах, у яких видається якась доза", – розповіла вона в ефірі "Ток-шоу № 1".
У липні 2021 року народний депутат Олександр Юрченко у стані наркотичного сп'яніння скоїв ДТП у Львові. Політик заперечував, що він щось вживав і звинуватив у провокації людину, яка нібито на нього налетіла.
Цього ж місяця поліція зупинила депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара за підозрою у керуванні автомобілем у нетверезому стані. Пізніше нардеп здав тести на наркотики, результат виявився негативний.
Ситуація з Порошенком
- 17 січня політик повернувся з Варшави до Києва. На прикордонному контролі у нього забрали паспорт та хотіли вручити повістку до суду. Проте у співробітників ДБР нічого не вийшло. П'ятий президент після прильоту одразу поїхав у Печерський суд на судове засідання у вугільній справі.
- Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР". На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій. Якщо провина Порошенка буде доведена, йому загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.