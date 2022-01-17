Не зря ходили слухи? Порошенко посоветовал Зеленскому заканчивать с наркотиками

Владимир Зеленский (слева) и Петр Порошенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в здании Печерского суда Киева дал действующему президенту Владимиру Зеленскому провокационный совет.

"Перестаньте принимать наркотики. Потому что ваши действия абсолютно неадекватны", – сказал политик, комментируя заседание суда.

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Порошенко и Зеленский уже как-то сдавали тест на наркотики

В апреле 2020 года тогда еще кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ. При этом лидер "Европейской солидарности" сдавал для анализа еще мочу и волосы.

Владимир Зеленский

Петр Порошенко

По результатам тестов наркотических средств не было обнаружено.

Зеленский на самом деле что-то принимает?

Андрей Богдан

Глава Офиса президента в 2019-2020 годах Андрей Богдан в интервью Наташе Влащенко, которая напрямую спросила, принимает ли глава государства наркотики, ответил, что пока он работал на Банковой, никогда не видел, чтобы гарант что-то употреблял. В то же время Богдан отметил, что все-таки есть намеки на странное состояние Зеленского, вспоминая о неких физиологических изменениях.

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Про наркотики Богдан говорит после 24-й минуты

В партии Зеленского нюхают кокаин?

Светлана Крюкова

Заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова сообщила, что в Верховной Раде среди депутатов "Слуги народа" процветает наркомания – нюхают кокаин.

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"Есть дилеры, через которых установили потребителей кокаина. И самое интересное, что этот кокаин передается в белых конвертах, в которых выдается какая-то доза", – рассказала она в эфире "Ток-шоу №1".

В июле 2021 года народный депутат Александр Юрченко в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП во Львове. Политик отрицал, что он что-то употреблял, и обвинил в провокации человека, который якобы на него налетел.

Кроме того, в этом же месяце полиция остановила депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Позже нардеп сдал тесты на наркотики, результат оказался отрицательным.

Ситуация с Порошенко