МОЗ закликав Раду легалізувати медичну марихуану

Україна ще на крок наблизилася до легалізації "лікувального" канабісу. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністерство охорони здоров'я закликало Верховну Раду прийняти законопроєкт про легалізацію канабісу для використання з лікувальною метою.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У міністерстві відзначили, що легалізація канабісу для лікування – це насамперед медичне питання, а не політичне.
"На кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено у багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", – сказав заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.
Клінічні дослідження підтверджують, що конопля ефективна в лікуванні понад 50 патологічних станів, і українські пацієнти потребують таких препаратів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", питання легалізації медичного канабісу розглянуть на позачерговому засіданні парламенту, яке скликав президент Володимир Зеленський. Всього депутати розглянуть п'ять питань.
Новини на цю ж тему: