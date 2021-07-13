МОЗ закликав Раду легалізувати медичну марихуану

Легалізація канабісу з лікувальною метою – це насамперед медичне питання, а не політичне, запевняють чиновники МОЗ

Україна ще на крок наблизилася до легалізації "лікувального" канабісу. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я закликало Верховну Раду прийняти законопроєкт про легалізацію канабісу для використання з лікувальною метою.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У міністерстві відзначили, що легалізація канабісу для лікування – це насамперед медичне питання, а не політичне.

"На кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено у багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", – сказав заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.

Реклама

Клінічні дослідження підтверджують, що конопля ефективна в лікуванні понад 50 патологічних станів, і українські пацієнти потребують таких препаратів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", питання легалізації медичного канабісу розглянуть на позачерговому засіданні парламенту, яке скликав президент Володимир Зеленський. Всього депутати розглянуть п'ять питань.