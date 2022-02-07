Лукашенко назвав Бога білорусом – навіть Соловйов над ним сміється (відео)

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову, в якому здивував низкою заяв. В одному з них Лукашенко заявив, що вважає Бога білорусом.

На запитання Соловйова "Бог сьогодні білорус?" Лукашенко відповів:

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"Так, не тільки сьогодні. Він же мене в середині 90-х кинув на цю сковорідку. Ну ось ще іноді допомагає".

Ця репліка розсмішила Соловйова.

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Як Лукашенко просив полковника у Путіна

У цьому ж інтерв'ю білоруський диктатор поскаржився, що президент РФ Володимир Путін попри обіцянку так і не дав йому військового звання полковника.

"Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити або генеральську. Путін – полковник, обіцяв мені полковника присвоїти – досі не присвоїв", – сказав він.

У Кремлі вже відреагували на цю заяву. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив, чому президент РФ не може дати звання Лукашенку.

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Путін – президент Росії, а Лукашенко – президент та громадянин Білорусі. Це дві різні країни, і президент Росії не має права надавати військові звання у збройних силах інших держав", – сказав він.

Що ще наговорив останнім часом Лукашенко

В інтерв'ю Соловйову самопроголошений президент зробив низку висловлювань на адресу України. Зокрема він обіцяв, що Мінськ піде на спільні з Москвою воєнні дії, якщо Київ наважиться на наступ на Донбасі. За його словами, можлива відповідь у вигляді ракетного удару "і не лише".

Ми намалювали "червоні лінії". Наступив на "червону лінію" – отримуй! Не тільки (ракетний удар. Ред.), а все, що тільки є", – заявив він.

Також Лукашенко заявив, що Україна не має шансів у війні з Росією та її союзниками. За його словами, якщо Україна наважиться на військові дії, вони триватимуть максимум 3-4 дні.

"Там не буде кому воювати проти нас. Ті, кого показують з автоматами дерев'яними, як вони тренуються, так ми зараз з тобою вийдемо в сусідню залу і знімемо на телефон тренування. І як трохи запахло, Володя Зеленський труснув: "Хлопці, хлопці…" – сказав Лукашенко.

Загроза нападу з Білорусі