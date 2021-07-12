З України створюють "анти-Росію". Путін здивував новим "одкровенням"

Президент країни-агресора вкотре повторив, що Україна нібито знаходиться під контролем з боку західних держав

Путін в черговий раз розповів, чому "Україна - це Росія". Фото: колаж "Сьогодні"

На сайті Кремля вийшла об'ємна "стаття" президента РФ Володимира Путіна, у якій він заявив, що західні країни культивують в Україні якийсь проєкт "анти-Росія", аби перетворити нашу країну на "бар'єр між Європою і РФ".

Раз за разом повторюючи безліч уже озвучених ним темників, Путін пише: "Неминуче прийшов час, коли концепція "Україна – не Росія" вже не влаштовувала. Потрібна була "анти-Росія".

"Вона може триматися лише на постійному культивуванні образу внутрішнього і зовнішнього ворога. І додам – під протекторатом, контролем із боку західних держав", – пише Путін.

Російський президент чомусь порівнює псевдореферендум у Криму і окупацію Донбасу з тим, що населення цих українських територій "відкинуло" згадуваний ним проєкт.

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Нагадаємо, що вихід своєї "статті" Путін анонсував ще пару тижнів тому, коли під час "Прямої лінії" назвав українців і росіян "одним народом".

При цьому в Кремлі тонко натякнули, що блокують зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським через суд над нардепом Віктором Медведчуком.