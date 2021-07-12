Из Украины создают "анти-Россию". Путин удивил новым "откровением"

Президент страны-агрессора в очередной раз повторил, что Украина якобы находится под контролем со стороны западных держав

Путин в очередной раз рассказал, почему "Украина - это Россия". Фото: коллаж "Сегодня"

На сайте Кремля вышла объемная "статья" президента РФ Владимира Путина, а которой он заявил, что западные страны культивируют в Украине некий проект "анти-Россия", чтобы превратить нашу страну в "барьер между Европой и РФ".

Раз за разом повторяя множество из уже озвученных им темников, Путин пишет: "Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина – не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия".

"Она может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав", – пишет Путин.

Российский президент почему-то сравнивает псевдореферендум в Крыму и оккупацию Донбасса с тем, что население этих украинских территорий "отвергло" упоминаемый им проект.

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Напомним, что выход своей "статьи" Путин анонсировал еще пару недель назад, когда во время "Прямой линии" назвал украинцев и россиян "одним народом".

При этом в Кремле тонко намекнули, что блокируют встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за суда над нардепом Виктором Медведчуком.