Хотів визнати ОРДЛО, але не доля: головний комуніст Росії потрапив до лікарні

Зазначається, що голова КПРФ був поміщений до лікарні превентивно. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов на кілька днів поміщений до лікарні.

Про це голова пресслужби партії Олександр Ющенко повідомив "Інтерфаксу".

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Яка причина

За словами Ющенка, рішення було ухвалено з урахуванням епідеміологічної ситуації, а також "перенесених Зюгановим протягом останніх кілька років оперативних медичних втручань".

Як зазначається, голова КПРФ був превентивно поміщений до лікарні, оскільки "через свою посаду контактує з багатьма людьми". Також повідомляється, що у Зюганова останнім часом "були ознаки простудного захворювання".

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Фото – КПРФ Москва.

Олександр Ющенко заявив, що, найімовоірніше, Геннадій Зюганов буде виписаний через кілька днів, а лікування політика, зазвичай, проходить у Центральній клінічній лікарні в Москві.

Небезпечний законопроєкт

Депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної постанови Думи внесли до палати 11 депутатів із КПРФ.

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"Вноситься проєкт постанови Держдуми "Про заяву Державної Думи Федеральних зборів РФ "Про звернення Держдуми до "президента Росії В.В. Путіна про необхідність визнання Донецької та Луганської народної республіки", – йдеться у зверненні до голови Держдуми Володіна.

Російські політики вважають, що це започаткує процес міжнародного визнання ОРДЛО.

Хто такий Геннадій Зюганов

Геннадій Зюганов. Фото – Вікіпедія.

Геннадій Зюганов – радянський та російський політичний діяч, голова Ради Союзу компартій – КПРС, голова Центрального комітету КПРФ, а також депутат Державної думи Федеральних зборів всіх скликань (з 1993 року). Чотири рази балотувався на пост президента Російської Федерації, щоразу займаючи друге місце (1996, де вийшов у другий тур, 2000, 2008 та 2012).

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що лідера ЛДПР Володимира Жириновського, якого нещодавно було госпіталізовано, підключили до апарату ШВЛ. За інформацією іншого джерела, стан політика є критичним.

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