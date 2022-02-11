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Жириновський у реанімації: на допомогу покликали патріарха Кирила

Павло Заяць Павло Заяць
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11 лютого, 21:45
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У ЛДПР просять молитися за здоров'я їхнього лідера
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії партія ЛДПР надіслала московському патріарху Кирилу листа з проханням помолитися за хворого на коронавірус лідера політсили Володимира Жириновського.

"З коронавірусною інфекцією у ці дні бореться лідер ЛДПР Володимир Вольфович Жириновський, людина, що глибоко вірить, нагороджена орденом благовірного князя Данила Московського першого ступеня за зміцнення церковно-державних відносин", – написав заступник Жириновського Василь Власов у листі, опублікованому Telegram-каналом Ateo Breaking.

Перший заступник голови фракції ЛДПР попросив у патріарха Кирила "допомоги в організації сорокоуста про здоров'я Володимира Вольфовича".

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У ЛДПР ще недавно заперечували критичний стан Жириновського

У ЛДПР 10 лютого запевняли, що Жириновський почувається добре, а "інформація "джерел" значно перебільшена заради сенсаційного ефекту".

"Голова ЛДПР щодня читає пресу, працює з документами, дає доручення телефоном. Незабаром він повернеться до повноцінної роботи – ми розраховуємо, що це відбудеться найближчим часом", – повідомляє пресслужба політсили.

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Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела у ЛДПР оцінювали стан політика як критичний.

Що сталося

9 лютого у Москві госпіталізували лідера ЛДПР Володимира Жириновського із двосторонньою пневмонією, яка розвинулася на тлі коронавірусної інфекції.

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За інформацією Telegram-каналу Mash, у нього середньої важкості ступінь ураження легенів (КТ-3) – 50-75%.

Наприкінці минулого року Володимир Жириновський зробив восьме щеплення від коронавірусу. За словами політика, завдяки тому, що він вакцинувався, на той момент не захворів на COVID-19. Жириновський зазначив, що "вакцинуватися потрібно кожні чотири місяці".

Також політик пропонував розстрілювати тих, хто поширює чутки та фейки про коронавірусну епідемію.

Жириновський відомий скандальними заявами про Україну

Жириновський відомий численними витівками у політиці, зокрема, заявами щодо України.

Наприклад, політик пропонував почати військову операцію проти України та Заходу у ніч із 31 грудня на 1 січня. Він додав, що не обов'язково бомбардувати всіх, але "зробити це потрібно вибірково".

Також Жириновський пропонував приєднати Україну до Росії, стверджуючи, що російській владі було б "нескладно обговорити такий варіант із США".

Лідер ЛДПР закликав спалити напалмом Київ та Львів.

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