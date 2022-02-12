Хотел признать ОРДЛО, но не судьба: главный коммунист России угодил в больницу

Отмечается, что глава КПРФ был помещен в больницу превентивно. / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу.

Об этом глава пресс-службы партии Александр Ющенко сообщил "Интерфаксу".

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Какая причина

По словам Ющенко, решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также "перенесенных Зюгановым в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств".

Как отмечается, глава КПРФ был превентивно помещен в больницу, поскольку "в силу своей должности контактирует со многими людьми". Также сообщается, что у Зюганова в последнее время "были признаки простудного заболевания".

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Фото – КПРФ Москва.

Александр Ющенко заявил, что, скорее всего, Геннадий Зюганов будет выписан через несколько дней, а лечение политика, как правило, проходит в Центральной клинической больнице в Москве.

Опасный законопроект

Депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов из КПРФ.

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"Вносится проект постановления Госдумы "О заявлении Государственной Думы Федерального собрания РФ "Об обращении Госдумы к "президенту России В.В. Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народной республики", – говорится в обращении к председателю Госдумы Володину.

Российские политики считают, что это положит начало процессу международного признания ОРДЛО.

Кто такой Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов. Фото – Википедия.

Геннадий Зюганов – советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий – КПСС, председатель Центрального комитета КПРФ, а также депутат Государственной думы Федерального собрания всех созывов (с 1993 года). Четырежды баллотировался на пост президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место (1996, где вышел во второй тур, 2000, 2008 и 2012).

Напомним, СМИ сообщили, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который недавно был госпитализирован, подключили к аппарату ИВЛ. По информации другого источника, состояние политика критическое.

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