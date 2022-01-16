"Це не просто повернення": як українці готуються до зустрічі Порошенка

Українці готуються до повернення в Україну п'ятого президента Петра Порошенка. Хтось планує зустрічати його в аеропорту "Київ", а користувачі соцмереж діляться жартами та мемами на цю тему.
Так, поверненню Петра Порошенка блогер та музикант із Яготина Володимир Завгородній присвятив пісню і навіть зняв кліп.
"Я приніс добру звістку: скоро
Порошенком буде тут знову!
Не страшна зима з її морозами та снігами,
Якщо Порошенко знову буде з нами!" – співає блогер.
Багато жартівливих пропозицій звучало про те, щоб поїхати в аеропорт зустрічати Порошенка на "Вовину тисячу" — гроші, які виплачували українцям за повну вакцинацію від коронавірусу.
Журналіст Михайло Ткач згадав про те, що колись Петра Порошенка зустрічав лише він.
Блогер Назар Приходько пожартував про зв'язок повідомлень про замінування аеропортів у Києві та повернення Петра Порошенка.
Народний депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав пост про повернення п'ятого президента і проілюстрував його "фотожабою", на якій зображено термінатора з обличчям Порошенка.
Ситуація з Порошенком
- П'ятий президент України планує повернутися до України 17 січня після здійснення низки міжнародних візитів та святкування новорічних свят.
- За словами політика, він готовий прибути в ДБР на допити, але не був готовий заради цього відмовитися від раніше запланованих візитів за кордоном. "Я приїду – поговоримо", – сказав Порошенко в одному з інтерв'ю з Польщі, звертаючись до президента Володимира Зеленського
- Не дочекавшись повернення колишнього лідера країни, прокурори через суд наклали арешт на активи п'ятого президента України, куди, згідно з першою інформацією, потрапили телеканали "Прямий" та "5 канал".
- Пізніше ДБР спростувало арешт медіаактивів, якими Порошенко вже не володіє
- Наразі лідер "Європейської солідарності" готує потужну юридичну підтримку. Згідно з даними з Єдиного державного реєстру декларацій, він уже витратив на це 11 млн гривень.