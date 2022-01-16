"Это не просто возвращение": как украинцы готовятся к встрече Порошенко

Украинцы готовятся к возвращению в Украину пятого президента Петра Порошенко. Кто-то планирует встречать его в аэропорту "Киев", а пользователи соцсетей делятся шутками и мемами на эту тему.
Так, возвращению Петра Порошенко блогер и музыкант из Яготина Владимир Завгородний посвятил песню и даже снял клип.
"Я принёс благую весть: скоро
Порошенко будет здесь снова!
Не страшна зима с её морозами и снегами,
Если Порошенко снова будет с нами!" — поет блогер.
Много шуточных предложений звучало о том, чтобы поехать в аэропорт встречать Порошенко на "Вовину тысячу" — деньги, которые выплачивали украинцам за полную вакцинацию от коронавируса.
Журналист Михаил Ткач вспомнил о том, что когда-то Петра Порошенко встречал только он.
Блогер Назар Приходько пошутил о связи сообщений о минировании аэропортов в Киеве и возвращении Петра Порошенко.
Народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал пост о возвращении пятого президента и проиллюстрировал его "фотожабой", на которой изображен терминатор с лицом Порошенко.
Ситуация с Порошенко
- Пятый президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января после совершения ряда международных визитов и празднования новогодних праздников.
- По заверениям политика, он готов прибыть в ГБР на допросы, но не был готов ради этого отказаться от ранее запланированных визитов за границей. "Я приеду – поговорим", – сказал Порошенко в одном из интервью из Польши, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому.
- Не дождавшись возвращения бывшего лидера страны, прокуроры через суд наложили арест на активы пятого президента Украины, куда, согласно первой информации, попали телеканалы "Прямой" и "5 канал".
- Позже ГБР опровергло арест медиаактивов, которыми Порошенко уже не владеет.
- В настоящее время лидер "Европейской солидарности" готовит мощную юридическую поддержку. Согласно данным из Единого государственного реестра деклараций, он уже потратил на это 11 млн гривен.