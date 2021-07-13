"Це маніпулятивне лайно": як в Україні відреагували на статтю Путіна

Один з депутатів навіть похвалив Путіна за статтю, і стверджує, що Україні потрібно звільнитися від диктатури заходу заради т.зв. братнього російського народу

Володимир Путін / Фото: AFP

Кремль опублікував статтю під авторством президента РФ Володимира Путіна, де він згадав всю спільну історію Росії і України. В Україні відреагували різко, хтось посміявся над господарем Кремля. Політики і експерти говорять, що це може бути підготовкою до нової агресії.

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко

Він вважає, що Путін озвучив своє трактування історії, і нагадав, що переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву "Русь" своїй Московії, а продовжив цю справу Сталін.

"Таке трактування правди відомо зараз і в Росії, яка за конституцією гарантує право на самовизначення і свободу всім народам, які опинилися у складі РФ, але в реальності – нехтує правами національних меншин, принципами демократії, толерантності та рівності. Ось вам і "братство народів" по-російськи. Ми про це знаємо, тому заберіть його собі. Читаючи подібне, раджу відразу включати критичне мислення. І пам'ятати про реальні дії, які робить Росія проти України – війна, сіяння ворожнечі і брехлива пропаганда".

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк

За його словами, Україна не чекає від російського керівництва правди і тим більше глибинного розуміння історичних відмінностей двох країн.

"Якщо російський лідер вважає за потрібне витрачати свій час на настільки дивні речі, як виробництво великих і наскрізь агітаційних статей, то це, безумовно, його право... У даній статті Путіна більше 5 тисяч слів. Так дуже скоро можна дійти і до 10 тисяч слів. Вони все одно не будуть прийняті в Україні. Україна очікує від російського лідера тільки одного – припинення війни на Донбасі".

Нардеп Олексій Гончаренко

"Сучасна путінська Росія – це "антилюдяність", "антисвобода" і "антицивілізація". Якщо ти не знаєш свого майбутнього – ти не будеш знати свого минулого. Справжнього. А наше майбутнє не з Росією. І це очевидно всім. Значить, і розповідати нам нашу історію ні до чого. Дякую, ми вже якось самі розберемося".

Ексміністр культури В'ячеслав Кириленко

Він назвав статтю Путіна сумішшю зі шкільного підручника з історії часів СРСР, передмов до пропагандистських книг проти українських націоналістів і передовиць газети "Правда" 80-х років.

"Штампи, ярлики, маніпуляції. І обґрунтування для нової агресії проти України... У цій статті Кремль по суті не визнає кордонів України і загрожує новою війною у центрі Європи. Нехай це побачать в ЄС, хто досі хоче саміту з РФ".

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Екснардеп Борислав Береза

"Коротко про статтю Путіна "Про історичну єдність росіян і українців". Якщо ви не прихильник копрофагії і не вживаєте лайно в їжу, то не варто читати це маніпулятивне лайно. Будьте гидливі до будь-якого виду лайна".

Нардеп Євгеній Шевченко

Колишній "слуга народу" навіть похвалив Путіна за статтю про Україну. Він стверджує, що нібито Україні потрібно звільнитися від "диктатури заходу", і називає Росію братнім народом.

"Прочитав Путіна. Дуже сильна смислова стаття з боку Кремля. Виділено основні позиції щодо історичних подій у взаєминах Росії, України і Білорусі... І наші проблеми не закінчаться ніколи, оскільки починаючи з 2004 року українські політики повернули нашу країну проти росіян, а останнім часом і проти білорусів".

Політолог Володимир Фесенко

Експерт вважає, що Путін у своїй статті натякнув на нову хвилю агресії проти України, а також, можливо, відповів на 30-річчя нашої незалежності.

"Теза про "єдину велику націю, триєдиний народ", і спростування сучасних кордонів пострадянських країн, за якими відбувся поділ Радянського Союзу, при бажанні легко можна використовувати для обґрунтування територіальної експансії Росії за рахунок сусідів, в тому числі і України. Ми з цим вже зіткнулися у 2014 році. На жаль, стаття Путіна говорить про те, що може бути і нова хвиля в реалізації імперських амбіцій Путіна і кремлівської верхівки".

Журналіст, переговірник у ТКГ Денис Казанський

Він виділив зі статті частину, де господар Кремля говорить про те, що країни-учасниці СРСР повинні були виходити з Союзу в тих межах, з якими вони туди увійшли.

"Зрозуміло, що таким чином Путін намагається обґрунтувати анексію Криму. Ось тільки є один маленький нюанс. До складу СРСР Україна у 1922 році входила без Криму, але з Таганрогом, Кам'янськом, Гуковим і значним шматком сучасної Ростовської області (карта). Ця земля тоді входила до складу Донецької губернії УРСР, і була передана до складу Української РСР тільки у 1924 році. І якщо вже "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, так нехай повертає Таганрог з Шахтами і Новошахтинськом".

Як повідомляли новини "Сьогодні", серед іншого Путін також назвав Україну "дітищем СРСР".