Для Путіна очистили сніг на цвинтарі у Петербурзі

Перед візитом президента Росії Володимира Путіна на Піскарівському цвинтарі у Санкт-Петергбурзі провели санітарну обробку кучугур. Про це повідомила "Нова газета".

Співробітниця цвинтаря Маргарита Ніколаєва розповіла, чим виділявся цей візит президента РФ.

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"Він йшов зовсім один, відсунули підставку для вінка подалі від скульптур, обробляли кучугури, заклеювали камери звичайним малярським скотчем ті, що були розташовані поряд з монументом Матері-Батьківщини, де відбувалося покладання вінка. Навіщо ми не питали, ймовірно, з метою безпеки. щоб не було видно співробітників поряд з президентом", – сказала вона.

Співробітниця уточнила, що обробка снігу відбувалася вперше.

"Приблизно за пів години приїхала спецмашина, звідти вийшли люди, обробили чимось кучугури та поїхали. Сніг раніше ніколи не обробляли", – сказала вона.

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За її словами, жорстка підготовка розпочалася вранці 27 січня. Було встановлено рамки металошукачів, чого раніше не було. Також вранці біля цвинтаря перестав зупинятися громадський транспорт.

Жінка також розповіла, що на цвинтарі є кімната звукорежисера, і камери, які були заклеєні, ведуть саме до цієї кімнати. Режисер вмикає музику, метроном та гімн, якщо не грає військовий оркестр. Щоб все правильно увімкнути, звукорежисеру потрібно бачити територію. Заклеївши камери, йому залишили лише невелике віконце, щоб він бачив виключно місце, куди підійде Путін.

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Ішов один

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відвідав Піскарівський цвинтар у Санкт-Петербурзі на річницю закінчення блокади міста, яке мало тоді назву Ленінград. Путін поклав квіти на могилу свого брата, який помер у дитинстві під час блокади, та вінок до монументу "Мати-Батьківщина".

Соцмережі здивували фото, де Путін іде цвинтарем на самоті — поряд з ним не видно жодного персоналу.

ЗМІ також писали, що поки Путін покладав квіти, петербуржці, зокрема живі блокадники, чекали на морозі за металевою огорожею. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков це спростував. За його словами, очікування тривало не більше ніж 10 хвилин.