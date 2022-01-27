Зачекалися! Російські ЗМІ показали Путіна на цвинтарі (фото)

Люди скаржилися, що через Путіна їх не пускали на територію

/ Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін відвідав Пискарівський цвинтар у Санкт-Петербурзі. Він вшанував пам'ять жертв блокади Ленінграда, яка закінчилася 78 років тому.

Путін поклав квіти до могили, де поховано його старшого брата, який помер дитиною в блокаду, і вінок до підніжжя монумента " Батьківщина-Мати", повідомляє РІА Новини.

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/ Фото: Reuters

Низка російських ЗМІ написала, що поки Путін покладав квіти, петербуржці, зокрема й живі блокадники, чекали на морозі за металевою огорожею. Наприклад, Telegram-канал "Команда Навального" написав:

"Путін іде Пискарівським цвинтарем у Петербурзі, поки літні блокадники з квітами стоять на морозі за огорожею, тому що їх не пускають. Цар приїхав, народ зачекає".

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"Путін на цвинтарі – це, звичайно, символічно. Багато росіян зачекалися" , – коментує подію Telegram-канал "Крем".

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Журналіст російського видання "Ведомости" Святослав Афонькін також написав, що через Путіна людей не пускали на цвинтар.

"Старі жінки прийшли в хуртовину до цвинтаря пішки, щоб віддати данину пам'яті жертвам війни. Але поліція залишається непохитною і нічого не каже. Ви хоч трохи здивувалися?" – заявив він у Twitter.

Видання "Фонтанка" пише, що майже три десятки ветеранів і охочих вшанувати пам'ять загиблих під час блокади не змогли пройти до вічного вогню та пам'ятника "Батьківщина-мати".

"Вийшов Беглов (губернатор Петербурга) і сказав, що ми зможемо пройти лише після того, як офіційні делегації вийдуть. Але нас знову не пускають – сказали після 15 години", – розповіла журналістам літня жінка, що стояла перед пунктом пропуску на цвинтарі.

"Фонтанка" також опублікувала фото снайперів на даху будівлі на цвинтарі.

У Путіна заперечують закриття цвинтаря

Ці заяви прокоментував речник президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, місцевих жителів вільно пускали на Пикарівський цвинтар.

"Трохи лише попросили почекати, коли Путін покладав квіти, але і це було дуже швидко. На це пішло не більше 10 хвилин. І потім усі продовжили спокійно. Тому це не відповідає дійсності" , – розповів Пєсков виданню "Підйом".

Любить гуляти на самоті

У 2013 році в мережі активно обговорювалося відео, на якому Путін після церемонії прощання зі своїм тренером з дзюдо Анатолієм Рахліним вирішив сам прогулятися вулицею Санкт-Петербурга.

У 2022 році Володимир Путін також сам зустрів Різдво у храмі Спаса Нерукотворного Образу в Ново-Огарьово. Це будинковий храм резиденції президента, куди закрито вхід звичайним віруючим. Навіть священик, який проводив службу, перебував від президента РФ на відстані.