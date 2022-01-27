Політика
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі ✈ Нові правила вїзду до ЄС
СЬОГОДНІ Новини політики

Зачекалися! Російські ЗМІ показали Путіна на цвинтарі (фото)

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 16:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Люди скаржилися, що через Путіна їх не пускали на територію
/ Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін відвідав Пискарівський цвинтар у Санкт-Петербурзі. Він вшанував пам'ять жертв блокади Ленінграда, яка закінчилася 78 років тому.

Путін поклав квіти до могили, де поховано його старшого брата, який помер дитиною в блокаду, і вінок до підніжжя монумента " Батьківщина-Мати", повідомляє РІА Новини.

Реклама

/ Фото: Reuters

Низка російських ЗМІ написала, що поки Путін покладав квіти, петербуржці, зокрема й живі блокадники, чекали на морозі за металевою огорожею. Наприклад, Telegram-канал "Команда Навального" написав:

"Путін іде Пискарівським цвинтарем у Петербурзі, поки літні блокадники з квітами стоять на морозі за огорожею, тому що їх не пускають. Цар приїхав, народ зачекає".

Реклама

"Путін на цвинтарі – це, звичайно, символічно. Багато росіян зачекалися" , – коментує подію Telegram-канал "Крем".

Реклама

Журналіст російського видання "Ведомости" Святослав Афонькін також написав, що через Путіна людей не пускали на цвинтар.

"Старі жінки прийшли в хуртовину до цвинтаря пішки, щоб віддати данину пам'яті жертвам війни. Але поліція залишається непохитною і нічого не каже. Ви хоч трохи здивувалися?" – заявив він у Twitter.

Видання "Фонтанка" пише, що майже три десятки ветеранів і охочих вшанувати пам'ять загиблих під час блокади не змогли пройти до вічного вогню та пам'ятника "Батьківщина-мати".

"Вийшов Беглов (губернатор Петербурга) і сказав, що ми зможемо пройти лише після того, як офіційні делегації вийдуть. Але нас знову не пускають – сказали після 15 години", – розповіла журналістам літня жінка, що стояла перед пунктом пропуску на цвинтарі.

"Фонтанка" також опублікувала фото снайперів на даху будівлі на цвинтарі.

У Путіна заперечують закриття цвинтаря

Ці заяви прокоментував речник президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, місцевих жителів вільно пускали на Пикарівський цвинтар.

"Трохи лише попросили почекати, коли Путін покладав квіти, але і це було дуже швидко. На це пішло не більше 10 хвилин. І потім усі продовжили спокійно. Тому це не відповідає дійсності" , – розповів Пєсков виданню "Підйом".

Любить гуляти на самоті

У 2013 році в мережі активно обговорювалося відео, на якому Путін після церемонії прощання зі своїм тренером з дзюдо Анатолієм Рахліним вирішив сам прогулятися вулицею Санкт-Петербурга.

У 2022 році Володимир Путін також сам зустрів Різдво у храмі Спаса Нерукотворного Образу в Ново-Огарьово. Це будинковий храм резиденції президента, куди закрито вхід звичайним віруючим. Навіть священик, який проводив службу, перебував від президента РФ на відстані.

/ Фото: kremlin.ru

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
Doodle Сьогодні
27 січня. Льюїс Керролл. 190 років тому у Британії з'явився на світ математик, філософ і письменник, автор всесвітньо відомих творів «Аліса у Дивокраї» та «Аліса в Задзеркаллі»…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Опитування
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти