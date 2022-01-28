Для Путина очистили снег на кладбище в Петербурге

Владимир Путин. Фото Reuters, коллаж "Сегодня"

Перед визитом президента России Владимира Путина на Пискаревское кладбище в Санкт-Петергбурге там провели санитарную обработку сугробов. Об этом сообщила "Новая газета".

Сотрудница кладбища Маргарита Николаева рассказала, чем выделялся этот визит президента РФ.

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"Он шел совершенно один, отодвинули подставку для венка подальше от скульптур, обрабатывали сугробы, заклеивали камеры обычным малярным скотчем те, что находились рядом с монументом Матери-Родины, где происходило возложение венка. Зачем — мы не спрашивали, вероятно, в целях безопасности — чтобы не было видно сотрудников рядом с президентом", — сказала она.

Сотрудница уточнила, что обработка снега происходила впервые.

"Примерно за полчаса приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали. Снег раньше никогда не обрабатывали", — сказала она.

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Владимир Путин. Фото Reuters

По ее словам, жесткая подготовка началась утром 27 января. Были установлены рамки металлоискателей, чего раньше не было. Также с раннего утра у кладбища перестал останавливаться общественный транспорт.

Женщина также рассказала, что на кладбище есть комната звукорежиссера, и камеры, которые были заклеены, как раз ведут в эту комнату. Режиссер включает музыку, метроном и гимн, если не играет военный оркестр. Чтобы все правильно включить, звукорежиссеру нужно видеть территорию. Заклеив камеры, ему оставили лишь небольшое окошко, чтобы он видел исключительно место, куда подойдет Путин.

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Шел один

Напомним, президент России Владимир Путин посетил Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге в годовщину окончания блокады города, носившего тогда название Ленинград. Путин возложил цветы на могилу своего брата, умершего в детстве во время блокады, и венок к монументу "Мать-Родина".

Соцсети удивили фото, где Путин идет по кладбищу в одиночестве — рядом с ним не видно никакого персонала.

СМИ также писали, что пока Путин возлагал цветы, петербуржцы, в том числе живые блокадники, ждали на морозе за металлическим ограждением. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опроверг. По его словам, ожидание длилось не более 10 минут.