Колишній "слуга народу" назвав Росію братньою і похвалив Путіна за статтю про Україну

Євгеній Шевченко і Володимир Путін. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Євгеній Шевченко, якого виключили з фракції "Слуга народу", заявив, що прочитав статтю Путіна і вона йому сподобалася. За його словами, це "дуже сильна смислова стаття з боку Кремля".

Таку позицію депутат висловив у своєму Telegram-каналі.

"Виділено основні позиції щодо історичних подій у взаєминах Росії, України і Білорусі. Є і бачення майбутнього. Поки це бачиться, як поглиблення конфлікту, аж до військової фази, якщо продовжиться тут зовнішнє управління і антиросійська ідеологія", – написав він.

Шевченко стверджує, нібито Україні потрібно звільнитися від "диктатури заходу" і "без зміни політичного курсу нам не обійтися". Також нардеп назвав Україну, Росію і Білорусь "братніми народами".

"З 2004 року українські політики повернули нашу країну проти росіян, а останнім часом і проти білорусів, не запитавши цього у власного українського народу. (...) Україні пора прокидатися від цього п'яного чаду", – додав він.

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Нагадаємо, раніше Шевченко оскандалився і привітав невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка з Днем незалежності.

Також депутат заявив, що збиратиме навколо себе силовий блок з колишніх "беркутівців".

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