Буде міністр або "міністерка" – Верещук про те, хто замінить Авакова

Народний депутат від фракції "Слуга народу" розповіла, що заява про відставку стала несподіванкою

Заява про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова стала такою ж новиною для парламентаріїв, як і для народу, однак якщо таке питання стоятиме – за його відставку проголосують.

Про це в ефірі "Україна 24" заявила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

За її словами, інші кандидатури на пост міністра поки не розглядали.

"Ми підтримували пана Авакова, але рішення Арсена Борисовича написати заяву добровільне... Якщо таке питання стоятиме, ми, звичайно, будемо голосувати за відставку. Ніхто не може примусово працювати на посаді міністра. Тому я сподіваюся, що все буде в законному руслі, без конфліктів, і якщо є така заява, ми її будемо розглядати", – сказала Верещук.

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Вона зазначила, що "якщо Рада голосуватиме за відставку, наступне голосування буде відразу за призначення нового міністра або ж міністерки".

Так, сьогодні, 13 липня, має відбутися засідання фракції "Слуга народу". У список на розгляд включене і питання стосовно глави МВС Арсена Авакова. На засіданні очікують і президента Володимира Зеленського.

Сам же глава МВС раніше назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.