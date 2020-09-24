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Зеленский заявил, что Украину накрыла вторая волна коронавируса

24 сентября, 13:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Страны Европы одна за одной объявляют вторую волну пандемии, не исключение и Украина

Президент Владимир Зеленский во время визита в Словакию заявил, что в Украину пришла вторая волна коронавируса, о чем свидетельствует ежедневная статистика по новых зараженным. Об этом он сказал на совместно с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции.

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Он напомнил, что во время первой волны в Украине было намного меньше больных COVID-19.

"Растет количество заболевших, поэтому у нас действительно сегодня запрещен въезд иностранным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна – мы смогли ее остановить. Тогда на 40 млн граждан у нас было от 100 до 300 заболевших людей. Сегодня мы имеем три тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, прибывающих в Украину", – сказал Зеленский.

Видео: president.gov.ua

Как известно, по состоянию на утро 24 сентября в Украине подтвердили 3372 новых случая заражения коронавирусом (188 106 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 52 украинцев (3757 с начала эпидемии). За среду выздоровели 1788 человек (83 458 с начала эпидемии).

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в интервью словацким СМИ Зеленский называл причину второй волны коронавируса в Украине. Также он отметил улучшение состояния экономики после жесткого весеннего карантина и рассказал, когда она оправится от коронавирусных потрясений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия Владимир Зеленский коронавирус COVID-19 вторая волна

Источник: Сегодня

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