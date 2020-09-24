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Зеленский прибыл с визитом в Словакию: как встречали президента (видео)

24 сентября, 10:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский лидер проведет еще пару важных встреч после переговоров с Чапутовой

Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Словакию. Отметим, что год назад словацкий лидер Зузана Чапутова была в Киеве. Сегодня же президенты уже отправились на переговоры.

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Об этом сообщает ОПУ.

Главу украинского государства Чапутова встречала на площади перед зданием Президентского дворца в Братиславе, после чего прозвучали гимны двух стран. Президенты Украины и Словакии осмотрели строй воинов почетного караула, потом состоялось представление членов украинской и словацкой делегаций.

В президентском дворце Зеленский сделал запись в Книге почетных гостей, и они с Чапутовой удалились на переговоры в узком кругу.

Видео: president.gov.ua

Отметим, накануне президент Украины в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny рассказывал, что кроме переговоров с Чапутовой предусмотрены также встречи с премьер-министром этой страны Игорем Матовичем и председателем Национального совета Борисом Колларом. Также планируется встреча с украинской общиной. По его словам, в украинской делегации не оказалось представителей бизнеса.

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"Надеюсь, что мы сможем организовать полномасштабный украинско-словацкий бизнес-форум, как только ситуация позволит. Поводом для такого форума может стать очередное заседание Украинско-словацкой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Я чувствую искренний интерес к Украине со стороны президента Зузаны Чапутовой. Высоко ценю то, что новое правительство Словакии во главе с Игорем Матовичем активно поддерживает трансформацию и европейскую перспективу Украины и выступает против нарушения территориальной целостности нашей страны. В Украине также оценили жест солидарности со стороны Словакии в преодолении последствий пандемии COVID-19 и последствий наводнений на западе нашей страны", – говорил Зеленский.

Напомним, Зузана Чапутова приезжала с визитом в Киеве 16 сентября 2019 года. Тогда они обсуждали вопросы улучшения бизнес-климата, увеличение инвестиций, борьбы с контрабандой, а также дальнейшего проведения реформ. Читайте подробней о переговорах Зеленского с Чапутовой.

В свою очередь президент Словакии сделала заявление по санкциям против России и по Донбассу. Она положительно оценила ситуацию в районе Станицы Луганской, где прекратился огонь после разведения сил, а также озвучила позицию по давлению на РФ.

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Словакия визит Владимир Зеленский Чапутова

Источник: Сегодня

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