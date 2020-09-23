Зеленский назвал причину второй волны коронавируса в Украине

В Украине снова растет число зараженных коронавирусом, каждый день в среднем три тысячи новых больных. Президент Владимир Зеленский считает, что увеличение заболеваемости спровоцировано главным образом массовыми мероприятиями.

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Об этом он рассказал в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, передает ОПУ.

"Причины роста количества заражений в Украине – такие же, как и в любой другой стране. Люди устали от угрозы COVID-19 от карантинных ограничений и постоянного эмоционального напряжения. Люди очень хотят вернуться к привычной жизни. Больше всего вспышек спровоцировано на вечеринках, концертах, свадьбах, в клубах, во время религиозных обрядов", – сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что благодаря карантину реально удалось не допустить большого удара пандемии, как это было, например, в Италии или Испании. Сейчас в стране действует адаптивный карантин, который позволяет гибко реагировать на вызовы в том или ином месте.

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Также президент дал понять, что и экономика страны понемногу приходит в себя после жесткого весеннего карантина.

"Во втором квартале мы имели спад экономики – как и все другие страны. У нас было минус 11,4% ВВП. Это время самых больших карантинных ограничений. Но уже к концу года экономическое восстановление станет ощутимым и устойчивым. Уже второй месяц подряд фиксируем рост экспорта, что является очень хорошим признаком. Растут международные резервы нашего Национального банка. Как и другие страны, мы сосредоточились на помощи пострадавшим от пандемии: разработали программу дешевого кредитования для бизнеса, финансовой компенсации тем, кто потерял работу, активизировали помощь с поиском работы зарегистрированным в центрах занятости и другие программы", – сказал глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский на совещании жестко раскритиковал министра здравоохранения МаксимаСтепанова. По словам президента, Минздрав не освоил миллиарды гривен, выделенные на оборудование больниц.

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