Зеленский восстановил ответственность за ложь в декларациях

Новый закон призван устранить "пробелы" в законодательстве после решения КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, который возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации, отмененную ранее решением Конституционного Суда.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" № 1074-IX вносит соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и закон "О предотвращении коррупции".

"Подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации", – говорится в сообщении.

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Отметим, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

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4 декабря Верховная Рада приняла в целом и за основу закон о наказании для чиновников за недостоверное декларирование и за умышленное невнесение данных в декларацию, который предусматривает административную и уголовную ответственность.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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