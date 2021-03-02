Зеленский сегодня вакцинируется от COVID-19: где и каким препаратом

Глава государства отправился с рабочей поездкой к военным на передовую

Президент Владимир Зеленский, как и обещал, вакцинируется от COVID-19 с военными, а сделает он это сегодня на Донбассе.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

Сегодня глава государства с рабочей поездкой прибыл в зону Операции объединенных сил и там же получит прививку.

"Сегодня (вакцинируют Зеленского. – Ред.). Среди военных в зоне ООС", – сказал Подоляк и добавил, что получит прививку препаратом AstraZeneca (Covishield).

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Как мы уже писали, сегодня Зеленский отправился на Донбасс вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Высокопоставленный европейский чиновник пробудет в Украине два дня и пообщается с военными.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр здравоохранения Максим Степанов уже успел вакцинироваться индийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он вполне остался доволен и призвал украинцев следовать его примеру.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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