Казак провел с Зеленским опасный трюк: видео

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель выложила в сеть видео с поездки президента Украины Владимира Зеленского на остров Хортицу во время визита на Запорожье.

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Видео появилось на ее Instagram-страничке.

"Как казаки Президента на Хортице на храбрость проверяли", – подписала она видео.

На видео у президента на ладони лежит огурец. Казак трижды замахнулся саблей и под свист товарищей и крики "Давай, рубай!" разрезал овощ на руке президента Украины.

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Завершилось действие аплодисментами.

Ранее президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Запорожскую область ознакомился с ходом строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в областном центре и сделал селфи на строящемся мосту.

Напомним, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель за прошлый месяц заработала больше, чем ее шеф Владимир Зеленский получил за июнь.

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