Зеленский утвердил основные принципы молодежной политики. Детали закона

Президент одобрил создание Национального совета по вопросам молодежи при Кабинете министров

Владимир Зеленский утвердил принципы молодежной политики. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах молодежной политики" № 1414-IX, который Верховная Рада приняла 27 апреля 2021 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.

Документ определяет, что молодежь – это люди в возрасте от 14 до 35 лет.

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Закон также вводит механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений:

на национальном уровне – через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров;

на местном уровне – через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

Закон также регулирует вопросы деятельности Украинского молодежного фонда.

Согласно документу, фонд является бюджетным учреждением, выполняющим специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором дал странные советы молодежи.