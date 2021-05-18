Зеленский утвердил основные принципы молодежной политики. Детали закона

Владимир Зеленский утвердил принципы молодежной политики. Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах молодежной политики" № 1414-IX, который Верховная Рада приняла 27 апреля 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как отмечается, закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.
Документ определяет, что молодежь – это люди в возрасте от 14 до 35 лет.
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Закон также вводит механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений:
- на национальном уровне – через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров;
- на местном уровне – через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.
Закон также регулирует вопросы деятельности Украинского молодежного фонда.
Согласно документу, фонд является бюджетным учреждением, выполняющим специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта Украины.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором дал странные советы молодежи.