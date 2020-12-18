Зеленский дал странные советы молодежи: видеообращение

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам Всеукраинского онлайн-форума Национального совета детей и молодежи и посоветовал им ставить перед собой амбициозные цели. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Видео: president.gov.ua

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По его словам, молодежь уже прослушала десятки тренингов и лекций, и он вряд ли чем-то может их удивить в своей мотивационной речи, но попытался.

"Первый мой совет вам: только вы увидели, что колебания, нерешительность, неуверенность мешают и тормозят, съедают время и энергию для движения к цели – не сходите с пути и уверенно идите до конца", – сказал Зеленский.

Но второй совет президента немного противоречит первому.

"Сомневайтесь, даже когда решение кажется очевидным, идея – стопроцентной, информация – достоверной. Ведь все может оказаться совсем наоборот. Поэтому сомневайтесь … Чтобы понять, как действовать, вам нужно пройти собственный путь с преградами, стенами, скепсисом, закрытыми дверями, поставленными граблями", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях дети из Волынской области поздравили Зеленского с новогодними праздниками. Он опубликовал фото школьников и их поздравительное письмо.

Также мы показывали видео, как Зеленский со своим помощником Шефиром играют в настольный теннис прямо в Офисе президента.

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