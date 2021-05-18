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Зеленський затвердив основні принципи молодіжної політики. Деталі закону

18 травня, 15:57

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент схвалив створення Національної ради з питань молоді при Кабінеті Міністрів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про основні засади молодіжної політики" № 1414-IX, який Верховна Рада прийняла 27 квітня 2021 року.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, закон імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівні.

Документ визначає, що молодь – це люди у віці від 14 до 35 років.

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Закон також запроваджує механізми залучення молоді до процесу напрацювання та прийняття рішень:

  • на національному рівні – через Національну раду з питань молоді при Кабінеті Міністрів;
  • на місцевому рівні – через молодіжні ради та радників з питань молоді.

Закон також регулює питання діяльності Українського молодіжного фонду.

Згідно з документом, фонд є бюджетною установою, яка виконує спеціальні функції зі сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовується і координується Міністерством молоді та спорту України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому дав дивні поради молоді.

Відео: president.gov.ua

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