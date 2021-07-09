Зеленский устроил перестановки в Офисе президента: новые назначения

Глава государства назначил себе нового советника, а Ермаку – заместителя по гуманитарному направлению

Зеленский назначил себе и Ермаку новых помощников / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не только сменил себе пресс-секретаря, но и провел перестановки на других должностях на Банковой для усиления гуманитарного и информационного направления работы.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

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С целью переформатирования работы на гуманитарном направлении заместителем руководителя Офиса президента, ответственным за это направление, назначен Алексей Днепров, который имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования. Перед этим президент снял его с должности главы Аппарата ОПУ.

Юрий Костюк, который работал заместителем главы ОПУ, назначен советником президента Украины и сфокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов. Также Юрий Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений Зеленского.

Еще одним указом главой Аппарата ОПУ назначена Мария Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете министров, Администрации президента.

Президент убежден, что сочетание опыта и новых творческих подходов позволит усилить Офис и активизировать работу по соответствующим направлениям.

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Как сообщали новости "Сегодня", также Зеленский уволил Юлию Мендель с должности пресс-секретаря.