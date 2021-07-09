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Больше не спикер Банковой: Зеленский уволил Юлию Мендель

9 июля 2021 16:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мендель еще в мае подала заявление на увольнение, но замену ей нашли лишь спустя месяц

Мендель и Зеленский. Фото: Facebook/Iuliia Mendel

Мендель и Зеленский. Фото: Facebook/Iuliia Mendel

Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с должности пресс-секретаря главы государства.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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"Уволить Мендель Юлию Владимировну с должности пресс-секретаря президента Украины", – говорится в указе №282/2021.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще в мае Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. Однако далеко она не уйдет – ей дадут новую должность на Банковой. Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель.

В то же время Зеленский уже нашел ей замену – новым пресс-секретарем президента стал ведущий "Украина 24" Сергей Никифоров. Новоиспеченный спикер Банковой отметил, что теперь он изменил понятную ему работу, удобный график и спокойную жизнь на большое приключение со многими неизвестными.

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