Зеленський влаштував перестановки в Офісі президента: нові призначення

Зеленський призначив собі і Єрмаку нових помічників / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський не тільки змінив собі прессекретаря, а й провів перестановки на інших посадах на Банковій для посилення гуманітарного та інформаційного напряму роботи.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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З метою переформатування роботи на гуманітарному напрямку заступником керівника Офісу президента, відповідальним за цей напрямок, призначений Олексій Дніпров, який має відповідний досвід практичної роботи на посадах в органах виконавчої влади, зокрема у системі освіти. Перед цим президент зняв його з посади глави Апарату ОПУ.

Юрій Костюк, який працював заступником голови ОПУ, призначений радником президента України і сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави і стрімкої трансформації суспільних процесів. Також Юрій Костюк і надалі буде відповідати за підготовку промов і виступів Зеленського.

Ще одним указом главою Апарату ОПУ призначена Марія Вітушок, яка є кадровим дипломатом, має відповідний досвід роботи за кордоном і значний досвід роботи у державній системі України, зокрема на посадах в Апараті РНБО, Кабінеті міністрів, Адміністрації президента.

Президент переконаний, що поєднання досвіду і нових творчих підходів дозволить посилити Офіс і активізувати роботу за відповідними напрямами.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", також Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади прессекретаря.