Зеленский требует принять антикоррупционную стратегию: 5 основных принципов

На сегодня в Украине работает система антикоррупционных органов, аналогов которой больше нет в мире. Но и этого Зеленскому мало

Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой принять законопроект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 – 2024 годы. Об этом он сказал на антикоррупционном форуме.

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Он отметил, что на сегодняшний день в Украине работает система антикоррупционных органов, аналогов которой, вероятно, больше не существует нигде в мире: НАПК, НАБУ, САП, ГБР, Антикоррупционный суд, Нацагентство по розыску активов. Но на этом власть не останавливается.

"Парламенту следует сосредоточиться на том, что в последние четыре года в Украине отсутствует программный документ – антикоррупционная стратегия. Депутатам нужно принять как можно быстрее внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", – сказал Зеленский.

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Он назвал пять главных принципов будущей стратегии:

оптимизация функций государственных органов власти;

цифровая трансформация государственных органов и полное открытие данных;

удобные и законные сервисы;

неотвратимость наказания за коррупционные правонарушения;

общественная нетерпимость к коррупции.

"Коррупционная система в Украине не сдается и ежедневно осуществляет сопротивление. Но это пока что… Но ни меня, ни мою команду это не пугает и точно не остановит", – подчеркнул президент.

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