Зеленський вимагає прийняти антикорупційну стратегію: 5 основних принципів

На сьогодні в Україні працює система антикорупційних органів, аналогів якої більше немає в світі. Але і цього Зеленському замало

Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням прийняти законопроєкт про основи державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки. Про це він сказав на антикорупційному форумі.

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Він зазначив, що на сьогоднішній день в Україні працює система антикорупційних органів, аналогів якої, ймовірно, більше не існує ніде у світі: НАЗК, НАБУ, САП, ДБР, Антикорупційний суд, Нацагентство з розшуку активів. Але на цьому влада не зупиняється.

"Парламенту слід зосередитися на тому, що в останні чотири роки в Україні відсутній програмний документ – антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно прийняти якомога швидше внесений урядом проєкт про основи державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", – сказав Зеленський.

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Він назвав п'ять головних принципів майбутньої стратегії:

оптимізація функцій державних органів влади;

цифрова трансформація державних органів і повне відкриття даних;

зручні і законні сервіси;

невідворотність покарання за корупційні правопорушення;

громадська нетерпимість до корупції.

"Корупційна система в Україні не здається і щодня здійснює опір. Але це поки що... Але ні мене, ні мою команду це не лякає і точно не зупинить", – підкреслив президент.

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