Русский
$ 27,29
33,06
  1. Влада

Зеленський вимагає прийняти антикорупційну стратегію: 5 основних принципів

7 червня, 15:32

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На сьогодні в Україні працює система антикорупційних органів, аналогів якої більше немає в світі. Але і цього Зеленському замало

Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням прийняти законопроєкт про основи державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки. Про це він сказав на антикорупційному форумі.

Реклама

Він зазначив, що на сьогоднішній день в Україні працює система антикорупційних органів, аналогів якої, ймовірно, більше не існує ніде у світі: НАЗК, НАБУ, САП, ДБР, Антикорупційний суд, Нацагентство з розшуку активів. Але на цьому влада не зупиняється.

"Парламенту слід зосередитися на тому, що в останні чотири роки в Україні відсутній програмний документ – антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно прийняти якомога швидше внесений урядом проєкт про основи державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", – сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський: Закон про олігархів буде винесено на референдум за однієї умови

Він назвав п'ять головних принципів майбутньої стратегії:

  • оптимізація функцій державних органів влади;
  • цифрова трансформація державних органів і повне відкриття даних;
  • зручні і законні сервіси;
  • невідворотність покарання за корупційні правопорушення;
  • громадська нетерпимість до корупції.

"Корупційна система в Україні не здається і щодня здійснює опір. Але це поки що... Але ні мене, ні мою команду це не лякає і точно не зупинить", – підкреслив президент.

Читайте також в нашому матеріалі, наскільки реально знищити корупцію на митниці. Щорічно через контрабанду держава втрачає 3 млрд доларів, що майже стільки ж, як ми отримуємо від МВФ і Євросоюзу.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зеленського не запросили до Байдена через скандал в
Зеленського не запросили до Байдена через скандал в "Нафтогазі" – ЗМІВлада
Фото дня. Зеленський сходив на шашлики з журналістами
Фото дня. Зеленський сходив на шашлики з журналістамиУкраїна
Притула йде з партії
Притула йде з партії "Голос" і назвав причинуВлада
Здивувався кілька разів: Зеленського шокувала відмова від санкцій проти
Здивувався кілька разів: Зеленського шокувала відмова від санкцій проти "Північного потоку – 2"Економіка
"Зараз нам потрібна допомога". Зеленський наполягає на швидкому вирішенні питання зі вступом в НАТОВлада
"Потужний магніт" для туризму – Зеленський розкрив масштабні плани на ЧорнобильУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти