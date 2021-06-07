Зеленський вимагає прийняти антикорупційну стратегію: 5 основних принципів

Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням прийняти законопроєкт про основи державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки. Про це він сказав на антикорупційному форумі.
Він зазначив, що на сьогоднішній день в Україні працює система антикорупційних органів, аналогів якої, ймовірно, більше не існує ніде у світі: НАЗК, НАБУ, САП, ДБР, Антикорупційний суд, Нацагентство з розшуку активів. Але на цьому влада не зупиняється.
"Парламенту слід зосередитися на тому, що в останні чотири роки в Україні відсутній програмний документ – антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно прийняти якомога швидше внесений урядом проєкт про основи державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", – сказав Зеленський.
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Він назвав п'ять головних принципів майбутньої стратегії:
- оптимізація функцій державних органів влади;
- цифрова трансформація державних органів і повне відкриття даних;
- зручні і законні сервіси;
- невідворотність покарання за корупційні правопорушення;
- громадська нетерпимість до корупції.
"Корупційна система в Україні не здається і щодня здійснює опір. Але це поки що... Але ні мене, ні мою команду це не лякає і точно не зупинить", – підкреслив президент.
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