Зеленский: Семьям погибших военных начали выплачивать дополнительную помощь

Президент Владимир Зеленский после церемонии поднятия флага Украины принял участие в открытии III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы – там Украина". Он заявил, что уже с августа семьи погибших военных начали получать помощь к пенсиям.
Об этом сообщает Офис главы государства.
Он считает, что удалось наладить реальное взаимодействие между Офисом президента, парламентом и Министерством по делам ветеранов, что позволило принять закон о предоставлении добровольцам статуса участников боевых действий и сохранить финансирование основных бюджетных программ для ветеранов.
"Я часто встречался с семьями наших погибших героев, воинов. Их родители и родные совершенно правильно говорили: героями являются все – все, кто защищает Украину, все, кто погиб за Украину. Нет разницы – 2014-й это год или 2019-й. Почему же тогда существует такая несправедливость в выплатах? Этот вопрос решен, и с 1 августа семьи погибших военных получают адресную помощь к пенсии", – заявил Зеленский
Глава государства указал также на важность предоставления украинского гражданства бойцам-легионерам, которые защищали Украину на Донбассе.
"Я действительно считаю, что люди, которые пошли защищать наше государство, должны получать украинский паспорт без вопросов. И это для нас честь", – сказал он.
Зеленский сказал, что поможет с реабилитацией и лечением для участников боевых действий.
"Сегодня я подпишу указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей", – добавил президент.
Напомним, сегодня в рамках торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины Зеленский передал ВСУ более 130 единиц техники и вооружения. Украинские военные получили бронетехнику, специальную связь и многое другое.
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