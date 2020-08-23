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Зеленский: Семьям погибших военных начали выплачивать дополнительную помощь

23 августа, 14:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства указал также на важность предоставления украинского гражданства иностранцам, воевавшим на Донбассе

Президент Владимир Зеленский после церемонии поднятия флага Украины принял участие в открытии III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы – там Украина". Он заявил, что уже с августа семьи погибших военных начали получать помощь к пенсиям.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Он считает, что удалось наладить реальное взаимодействие между Офисом президента, парламентом и Министерством по делам ветеранов, что позволило принять закон о предоставлении добровольцам статуса участников боевых действий и сохранить финансирование основных бюджетных программ для ветеранов.

"Я часто встречался с семьями наших погибших героев, воинов. Их родители и родные совершенно правильно говорили: героями являются все – все, кто защищает Украину, все, кто погиб за Украину. Нет разницы – 2014-й это год или 2019-й. Почему же тогда существует такая несправедливость в выплатах? Этот вопрос решен, и с 1 августа семьи погибших военных получают адресную помощь к пенсии", – заявил Зеленский

Глава государства указал также на важность предоставления украинского гражданства бойцам-легионерам, которые защищали Украину на Донбассе.

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"Я действительно считаю, что люди, которые пошли защищать наше государство, должны получать украинский паспорт без вопросов. И это для нас честь", – сказал он.

Зеленский сказал, что поможет с реабилитацией и лечением для участников боевых действий.

"Сегодня я подпишу указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей", – добавил президент.

Напомним, сегодня в рамках торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины Зеленский передал ВСУ более 130 единиц техники и вооружения. Украинские военные получили бронетехнику, специальную связь и многое другое.

Видео: president.gov.ua

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выплаты Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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